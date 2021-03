La policía comparte las excusas más jeta que han recibido para saltarse el cierre perimetral

La policía local de Chipiona, en Cádiz, ha elaborado en su perfil oficial de Instagram una lista con las cinco excusas más llamativas que han recibido de los ciudadanos para saltarse el cierre perimetral.

En estas fechas tan señaladas, los agentes se han tenido que enfrentar a historietas de todo tipo cuando han pillado a una persona intentando acceder a la localidad cuando por culpa de la pandemia no está permitido.

Lo cierto es que a la hora de ponerse creativos algunos ciudadanos tienen una inventiva digna del mejor escritor de comedia de España. “Con la llegada de la Semana Santa inusual y el buen tiempo hemos de sacar la libreta del anecdotario profesio-popular para encontrar el mejor de los repertorios de excusas para llegar al destino deseado y paradisiaco chipionero”, ha escrito la cuenta de la policía.

Unas excusas que, han reconocido, querrían “premiar por ingeniosas/ absurdas/ originales y totalmente inverosímiles”.

En este ranking destacan dos historias gloriosas: el productor musical que busca nuevos emplazamientos para un videoclip de Maluma y el que tiene un gato en Chipiona y tiene que darle de comer.

Además están los clásicos “mi chica es de aquí” y “empiezo a trabajar aquí”.

Este es el ranking completo:

1- Señor Agente, a ver, le explico, tengo un gatito aquí en Chipiona y vengo a ver que tal está y a alimentarlo (interesante el dato cuando dice que no viene desde verano).



2- El motivo de venir a Chipiona es debido a que empiezo a trabajar aquí y, a la pregunta dónde y cómo lo justifica, manifiesta “que contrato no tiene pues es en ‘NEGRO’ y que la empresa se dedica a fabricar piezas para el montaje de coches eléctricos”.



3- Soy productor musical y vengo a buscar nuevos emplazamientos para un videoclip de MALUMA.



4- (Un clásico) es que mi chica es de aquí y llevamos muchos días sin poder “sentirnos”.



5- (Sin duda el premio a la sinceridad, ya lo tiene) UFFF venga, me habéis trincado, venía de vacaciones a pasar la Semana Santa y ya está, haced lo que tengáis que hacer.