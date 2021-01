La policía del Capitolio se toma 'selfies' con los atacantes

La Policía de Washington y, en particular, la del Capitolio de EEUU, están en la diana en las últimas horas. Se juzga su comportamiento ante el asalto de violentos pro Donald Trump al edificio, porque no se frenó a la masa, no se le pusieron obstáculos y no se actuó con contundencia contra ellos hasta muy tarde. Nada que ver, por ejemplo, con el despliegue contra protestas contra el racismo en los últimos meses.

Las dudas sobre la adecuación de su actuación se multiplican con la difusión de unas imágenes en las que se ve a uno de los participantes en el intento de asonada haciéndose selfies con un agente, sin que el uniformado oponga resistencia alguna. ¿Hacerte fotos con quien está atacando una institución esencial para la democracia nacional, en mitad del caos? Sí, ha pasado.

La Agencia EFE ha entrevistado al señor de la imagen, el veterano del Ejército de EEUU Kevin Loftus, quien estuvo paseándose por el edificio pero no llegó a entrar en el hemiciclo, donde se estaba celebrando la sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso para contar los votos electorales y ratificar con toda probabilidad la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. “Me hice dos selfies y luego la Policía comenzó a echar gases lacrimógenos contra nosotros y tuvimos que salir”, indicó Loftus.

A ello se suman las quejas por la falta de intervención de la Guardia Nacional (estatal, depende de Trump, que no dio la orden de movilizar nada, y que al final ha intervenido por mediación del vicepresidente, Mike Pence). También se han publicado imágenes que muestran a los agentes del Capitolio quitando vallas de seguridad y permitiendo, de facto, el paso de los manifestantes.