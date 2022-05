La 'policía patriótica' trató de eliminar pruebas de la investigación a jueces afines a la consulta del 9-N

Pedro Esteban: Esto es más de lo mismo, de la Generalitat de Cataluña: cómo va a crear un sistema académico con diversas academias para configurarlo en una forma de Estado, ¿vale? Es más de lo mismo. Están creando instrumentos como un Estado propio [...]. Jefe, yo, si quiere, esto ya está resumido. O sea, tengo una hoja por cada cosa. [...] Pues es que si no, yo me volvía loco también para explicar las cosas, eh. De todas formas, todo esto ya está, la ley de consultas… es que no paran de… El consejo de sabios es el de los cojones... El consejo de transición catalán y toda esa historia… Es que no paran. Esto… Hemos hecho un recopilatorio de todas las denuncias y todas las actuaciones corruptas de CiU desde que estaba Pujol en el Gobierno. Ahí está un resumen de todo.

Marcelino Martín Blas (jefe de Asuntos Internos): ¿De lo que ha salido en prensa?

Pedro Esteban: No, de todo, de todo. De todos los juicios que han tenido, de todas las denuncias. Todo, ahí está. De eso sí que se puede hacer…

Pino: Eso sí que se puede filtrar.

Pedro Esteban: Eso se refríe, se cocina y ya está.

El plan policial que dirigía Eugenio Pino en relación con Cataluña consistía, según la grabación, en investigar los movimientos de políticos y activistas por la independencia para luego filtrarlo a la prensa.

Pedro Esteban: Un informe de los que participaron del pacto nacional por el derecho a decidir. Ahí está la mesa en la que se reunieron todos los participantes, están todos identificados. Hemos hecho de todo, ¿vale? Entonces ahora hay que sacar la chicha, lo que pueda interesar en relación con la información que vosotros tengáis. Esto es la vigilancia a la señora Forcadell [entonces presidenta de la Asamblea Nacional Catalana]...

Martín Blas: Esto me lo quedo, porque nosotros vigilamos a unos y ellos a otros, y luego hacemos un análisis del resultado.

Pedro Esteban: Y, referente a esto que me comentaste, mmm… Nosotros no hemos detectado esa diferencia de criterios. Van todos a una. Y, además, lo que dice el jefe, el Oriol Junqueras, es lo que prima.

Martín Blas: Pero fíjate, ayer mismo lo estuvieron comentando. Es verdad que en Esquerra había… una parte de Esquerra que estaba más radical y otra que está buscando una solución…

La Asamblea es un tótum revolútum, como sabes. Ahí están metidos todos. Convergència, por un lado, y Esquerra y la CUP.

Pedro Esteban: Sí, pero hoy por hoy la Asamblea es creada por Convergència. Y, si te fijas tanto en 2012 como en 2013, lo que dice Convergència es lo que se hace.

Martín Blas: Pero, mira, a Convergència ya le estamos dando caña. Ahora tenemos que darte caña a…

Pedro Esteban: A Esquerra. Pero ese es otro tema. Pero yo te digo lo que hay. [...] Esquerra lo que va a hacer es forzar al límite todo. La consulta… Posiblemente lo que no proclame sea la independencia unilateralmente, porque no le interesa, pero sí… Todo lo demás, todo lo demás, lo va a forzar al máximo.