La Policía pide ayuda: "Mira bien estas fotos y escríbenos si reconoces esta habitación"

La Policía no da más detalles para no perjudicar la investigación, pero no es la primera vez en las últimas semanas que pide ayuda a los ciudadanos.

Hace poco más de un mes, el Cuerpo compartió la foto de una etiqueta de un establecimiento de Madrid que podría ser fundamental para resolver un caso cometido en la región.

La etiqueta, como se podía ver en la imagen, era de un producto que valía 1,80 euros y pertenece a un super bazar.

″¿Sabes de qué comercio de la Comunidad de Madrid puede ser esta etiqueta?”, preguntó la Policía Nacional, antes de indicar que “esta información podría ser clave en la investigación de un delito grave”.