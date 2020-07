La policía registra un jardín en Alemania por la desaparición de Madeleine McCann

Alexander Koerner via Getty Images

Alexander Koerner via Getty Images La policía alemana lleva a cabo tareas de excavación en un jardín de Hannover, relacionado con el ciudadano alemán que se sospecha pudo secuestrar a la niña británica en 2007.

Sin embargo, la portavoz, cuyas declaraciones han sido recogidas por el diario Bild, no especificó cuál es la relación del sospechoso con la parcela ni cuál era el objeto del registro por parte de los agentes, que fueron fotografiados empleando palas y un perro de búsqueda.

El sospechoso, con 17 condenas por distintos delitos, desde agresión hasta abusos sexuales, cumple en la actualidad condena por tráfico de drogas en la ciudad de Kiel (norte de Alemania). La señal de su teléfono móvil lo ubica cerca del lugar en el que desapareció Madeleine.

No obstante, la fiscalía no ha presentado aun una acusación formal contra Christian B. debido a que no cuenta todavía con indicios suficientes de su presunta autoría.