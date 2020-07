La portada que yo le haría a Fernando Simón

Esta semana me ha dado un vuelco el corazón al ver la portada de Fernando Simón subido a una moto en pose chulesca y con chupa de cuero. He tenido una sensación parecida a la que tuve al ver el Ecce Homo de Borja, una mezcla entre asombro y tristeza. La imagen nos presenta al mítico héroe salvador que llega justo a tiempo en su caballo para rescatarnos. No dudo de que la intención haya sido buena: ponerle en valor, rendirle homenaje, cambiarle el look como hicieron con Betty la fea, “masculinizarle”, resaltar su fortaleza… El problema es que esa escena de tipo duro no cuadra con la imagen que el portavoz del Ministerio de Sanidad nos ha transmitido en esta pandemia.

Fernando Simón es el médico epidemiólogo que nos ha acompañado en las ruedas de prensa durante el estado de alarma. Él nos ha informado, dado instrucciones, respondido a preguntas, tranquilizado y en ocasiones hasta nos ha hecho reír (algo que tanto necesitábamos). Un médico es un cuidador y para eso, lejos de ser un tipo duro hay que ser alguien sensible. A muchas personas nos entusiasmó que por primera vez la imagen de un líder no fuese la de alguien incuestionable e inflexible sino la de alguien sencillo dispuesto a admitir que no sabe algo, pero va a estudiarlo. La imagen del guerrero solitario la hemos visto muchas veces, pero la del ser humano que habla con naturalidad y admite su vulnerabilidad es toda una rareza en nuestro imaginario. Resultaba todo un alivio ver y escuchar a un hombre en los medios de comunicación que se sale del canon tradicional de macho.