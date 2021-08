La portavoz del Gobierno recuerda a Podemos que la posición sobre la monarquía la marca Sánchez

Pedro Sánchez, sobre la vuelta del rey emérito: "Me complace ver que el rey Felipe VI está comprometido con la actualización y la transparencia de la Casa Real" pic.twitter.com/bknbfTZ0iX

Se cumple un año de la huida de Juan Carlos de Borbón a Abu Dabi. Cuando nuestro país peor lo estaba pasando en la lucha contra la pandemia, el ex jefe del Estado se fue de España en una actitud indigna para no dar la cara por sus actos ante la ciudadanía.

Belarra, no obstante, no ha sido la única dirigente morada que ha cargado contra la monarquía. La secretaria de organización, Lilith Verstrynge, aseguró en una entrevista en este diario que espera que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, no llegue a reinar porque España sea una república más pronto que tarde.

“Espero que la princesa Leonor no reine, lo decimos abiertamente. El proyecto monárquico en sí es machista y la cuestión no es que una mujer ocupe un lugar de poder puntual, también tiene que ver con qué haces con ese poder y por qué has llegado. Al final, la estructura de la monarquía tiene que ver con la velocidad del espermatozoide a la hora de entrar en el óvulo y por la gracia divina de convertirte en rey o reina”, espetó Verstrynge.

La portavoz, aún así, ha sido tajante: “EL Gobierno y su posición la está trasladando hoy el presidente del Gobierno en su despacho con el rey”.

Un año con Juan Carlos I fuera de España

Este martes se cumple el primer aniversario de la salida de Juan Carlos I de España, un movimiento político que cerró personalmente el presidente del Gobierno con la casa real y que intentó disipar los nubarrones que se cernían sobre Zarzuela por las informaciones sobre el presunto fraude fiscal del rey emérito.

La Justicia sigue investigando las cuentas del exjefe del Estado. La Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando las dos regularizaciones que del monarca. La primera fue en diciembre del año pasado, por valor de 678.393,72 euros por el supuesto uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

La segunda fue en febrero y fue mucho más cuantiosa, 4.395.901,96 euros, contemplando intereses de demora y recargos. Ha trascendido que tuvo que hacer colecta entre amigos y conocidos (Alicia Koplowitz, Vicente Boluda o Alejandro Aznar) para lograr el dinero y su declaración voluntaria fue por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, desde antes de la abdicación a mediados de 2014 hasta 2018, cuando ya había perdido la inviolabilidad.