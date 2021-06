La postura correcta para ir al baño y otros consejos que cuidan el suelo pélvico

Kittisak Jirasittichai via Getty Images

Kittisak Jirasittichai via Getty Images

Eso no es óbice para que siga siendo necesario informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención desde la juventud. Así se conseguirá que las mujeres detecten precozmente alteraciones menores, que se reduzca la incidencia y prevalencia de estas patologías y, en definitiva, aumentar la calidad de vida de las mismas. Además de reducir gastos al sistema sanitario.

Control del periné

A efectos prácticos, una comprobación sencilla de este fenómeno es que, al contraer voluntariamente el periné, no deberíamos sentir cambios de tensión en los glúteos, los aductores (zona interna de los muslos) y/o el abdomen. En estas zonas se sitúan los tres grandes grupos musculares que suelen actuar como “parásitos” de la contracción perineal. Parásitos porque no deberían activarse, ya que realmente no aumentan la continencia pero engañan a la persona haciéndole sentir que sí está contrayendo su musculatura adecuadamente.