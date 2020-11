La predicción de Fernando Simón: "Me duele decirlo pero no podemos ocultar la evidencia"

Fernando Simón ha comparecido este jueves en rueda de prensa en uno de los peores días de fallecidos en esta segunda ola del coronavirus. Sanidad ha confirmado un nuevo máximo en el número de muertes, con 368, una cantidad que retrotrae a abril. Además, ha añadido 21.908 casos al total, 9.606 en las últimas 24 horas.

Ya en rueda de prensa, los periodistas le han preguntado a Simón por un estudio de The Lancet en el que se afirma que la vacunación masiva de toda la población, y por tanto la inmunidad total, va a tardar unos años en llegar.

Sobre las vacunas, Simón ha asegurado que “se están estudiando ahora” y que “los resultados están muy próximos a salir”: “Cuando hayan demostrado su eficacia, porque la seguridad está prácticamente demostrada a estas altura”.

El experto ha afirmado que “la vacuna estará lista dentro de muy poco y se podrá empezar a vacunar” pero que, por el momento, “la producción de vacunas no es masiva”. “Si hay que vacunar a 7.700 millones de habitantes en planeta no se pueden producir 7.700 millones de vacunas en una semana o dos”, ha proseguido.

El epidemiólogo ha asegurado que las empresas que están desarrollando la vacuna y con las que se está negociando la compra de las dosis tienen ya preparadas las plantas para empezar con su producción en cuanto se demuestre su eficacia.

“Las primeras dosis nos permitirán vacunar, a partir de diciembre, quizás en enero, cuando estén las primeras vacunas disponibles, a los grupos de riesgo, a un porcentaje de la población inicialmente más pequeño y progresivamente mayor”, ha añadido.

Simón ha comentado que tanto España como el resto de países están haciendo estudios para valorar cuáles son esos grupos de riesgo y a medida que se reciban las dosis se irán vacunando a esas personas en función de la prioridad.

“Vacunar a toda la población no se podrá hasta que no se haya hecho primero con esos grupos y luego haya cantidad suficiente para vacunar al resto. Esto se espera que se produzca hacia la primavera. No sé si será mayo, que es una predicción prudente del presidente y me parece muy correcto. Si hay mucha suerte quizá sea abril y si hay mala suerte quizá sea junio”, ha explicado.

Sobre la predicción de The Lancet, Simón ha argumentado que esta vacunación global requiere de equipos y de tiempo “y entiendo que no todos los países van a tener fondos suficientes para vacunar a toda la población”.

“Desgraciadamente y me duele decirlo los países con recursos escasos probablemente se vacunarán más tarde que los que tenemos más recursos. Me duele decirlo pero no podemos ocultar la evidencia”, ha lamentado el experto.