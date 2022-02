La predicción de Marhuenda: señala quién liderará el PP y lo que pasará las próximas elecciones

Marhuenda ha ido a más y ya predice que el PP ganará las próximas elecciones generarles, aún sin saber cuándo serán. “Lo que ha pasado es malo pero no impide que el PP pueda ganar las elecciones generales. Es más, yo creo que las va a ganar”, ha comentado el director de La Razón , que ha añadido que “Feijóo, que llegará como él ha querido, será un buen presidente del partido y un buen presidente del Gobierno, mucho mejor que el actual”. Para Marhuenda, “España irá mucho mejor con un gobierno centrado en manos de Feijóo”.

🔴 @pacomarhuenda : "Feijóo será un buen presidente del partido y un buen presidente del Gobierno, no tengo ninguna duda" ▶ https://t.co/FNyqM0eNxh pic.twitter.com/tN2gv8fauk

Sobre el enfrentamiento Casado-Ayuso, Marhuenda ha analizado que “son dos amigos que han acabado muy mal. Ha sido una situación que se ha ido complicando” y ha recordado que los líderes autonómicos “ninguno era de Casado, ni Mañueco ni Feijóo ni Moreno Bonilla”. “Lo que era de Casado eran los dirigentes autonómicos que no son presidentes regionales. Al pedir también estos un Congreso extraordinario, me he dado cuenta que se había acabado la etapa Casado”.