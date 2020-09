La pregunta de Àngels Barceló que Pablo Iglesias ha evitado responder (aunque lo ha dejado caer)

Pablo Iglesias ha concedido una entrevista este martes a Àngels Barceló en Hoy por Hoy, el matinal de la Cadena SER.

De la amplia charla que han tenido la periodista y el líder de Podemos ha destacado un momento de tensión. ”¿Fue una deslealtad que Pedro Sánchez no le informara de la fusión entre Bankia y CaixaBank?”, ha querido saber Barceló.

“Sobre cuestiones de este tipo no voy a hablar en los medios, se lo diré al presidente”, ha afirmado el vicepresidente Iglesias.

″¿Sobre cuestiones de este tipo qué quiere decir? ¿Cosas que se ocultan?”, ha incidido Barceló. “Sobre las cuestiones que nos puedan molestar. Si a mí me molesta algo que ha hecho el presidente, no lo voy a decir en los medios de comunicación”, ha afirmado Iglesias.

“Deduzco que le molesta”, ha insistido la periodista. “Deduzca lo que quiera”, ha continuado Iglesias.

“Si dice que de las cosas que le molestan no las va a hablar en los medios y no me quiere responder a la pregunta... A usted le molestó que no se lo comentara”, ha dicho Barceló.

“No voy a responder a esa pregunta por responsabilidad, aunque usted es muy perspicaz y se da cuenta de lo que hay dentro de mi voluntad de no contestar, precisamente por lealtad al presidente del Gobierno. Si hace algo que no me gusta, se lo digo en privado”, ha sentenciado Iglesias, dejando claro que sí le molestó, sin decirlo, que Pedro Sánchez no le informara de la fusión entre Bankia y CaixaBank.