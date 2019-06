La pregunta de Cristina Pardo que ha dejado con esta cara al abogado de La Manada

Tensa entrevista en Liarla Pardo (LaSexta) de Cristina Pardo al abogado de La Manada, Agustín Martínez, tras la sentencia del Supremo que ha condenado a 15 años de prisión a sus clientes por la violación de una joven en los Sanfermines de 2016.

Una entrevista que ha comenzado con un debate entre ambos sobre si la presión social y mediática ha influido en la decisión de los jueces, algo que defiende Martínez.

Y que ha proseguido con la pregunta de Cristina Pardo que ha dejado con cara de asombro al abogado de La Manada.

“El viernes, durante la vista en el Supremo, usted dijo que claro que no es no, pero que para que lo sea hay que decir que no. A la víctima le robaron el móvil, ¿conoce a alguien que cuando viene un ladrón a robarle el móvil, si dice que no, va y no se lo roba?”.

Martínez ha levantado las cejas sorprendido por la cuestión antes de contestar. “Pero vamos a ver, mire, de verdad, el símil...”.

“No, el símil no, es que es lo que pasó en ese portal, no creo que ella pidiera que le robaran el móvil”, ha contestado Pardo.

Según el abogado, “la diferencia” entre el supuesto planteado por la presentadora y el caso de la víctima de La Manada es que el que robó el móvil reconoció “en el acto” haberlo hecho. “Es decir, comete un delito y como tal, debe ser sancionado”, agrega. “La cuestión está”, según Martínez, en que “viendo la declaración de ella [la víctima] con los hechos probados, no tienen nada que ver”. “Es más, ella admitió que ellos pudieron entender que quería mantener relaciones sexuales con ellos. En respuesta clara, concisa y por su boca”, ha aseverado el letrado.

