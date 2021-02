La pregunta de la reina Letizia que descolocó a Ana Morgade en un encuentro privado

La actriz ha señalado que estuvo un rato charlando con Letizia y que al principio fue complicado hablar porque no sabía cómo tenía que dirigirse a ella: “Un lío eso del usted, vos”.

Pero lo curioso llegó después. En un momento de la charla, Morgade le espetó a la reina “pero si usted es muy joven”. Y la respuesta de la reina descolocó a la actriz: “Me dijo ‘¿cuántos años me echas?’, y dije hostia como me equivoque de mucho me decapitan”.

La cómica ha explicado que “tiró muy por abajo” en su respuesta. “Pero claro, que de repente la reina de España te diga ‘cuántos me echas’ como si estuvieras en un bar... joder, no me he visto en otra”, ha sentenciado.