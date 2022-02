La pregunta de Susanna Griso que deja sin palabras a Andrea Levy: un silencio atronador

Levy ha comentado que “como presidenta del Comité de Derechos y Garantías no me consta” que exista ese expediente y ha añadido que se basa “en las comunicaciones que de forma oficial se le han pedido hacer”. Ha sido entonces cuando Griso le ha preguntado por el expediente abierto contra la presidenta madrileña correspondiente a las palabras que dijo Ayuso sobre Pablo Casado. Y en ese momento se ha hecho un silencio de más de cinco segundos en los que Levy solo ha hecho pequeños gestos y que ha dejado a Susanna Griso totalmente descolocada.

“Ese silencio no sé como atribuirlo, no sé que problema hay aquí”, le ha comentado la presentadora. “Yo le digo que me tengo que basar en las comunicaciones que de forma oficial se me han pedido que dijera en un determinado momento”, ha contestado Andrea Levy