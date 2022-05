La pregunta incómoda con la que Gonzalo Miró pone en apuros a Mónica Carrillo

Después, Antonia San Juan le ha inquirido si existe censura o autocensura en el momento de dar una noticia. “Yo creo que la autocensura existe siempre, en los medios de comunicación y en todo. Todos nos autocensuramos en la vida”, ha manifestado. “Pero yo censura no he vivido. Hay líneas editoriales, eso sí, pero no he vivido censura para nada”, ha asegurado.