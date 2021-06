La pregunta más repetida que se encuentran los enfermeros en la vacunación: la respuesta es SÍ

No es el primer sanitario que lo dice. Hace unos días, Jorge Prieto, el enfermero que se hizo viral en el Wanda Metropolitano por sus hilarantes discursos para resolver las dudas de los ciudadanos también comentó algo similar.

En El programa de AR, Ana Rosa Quintana le preguntó por anécdotas curiosas y preguntas sorprendentes durante las largas jornadas de vacunación. “Hay gente que me pregunta, a mí me sorprende mucho, pero bueno, no sé si tiene algún sentido, me preguntan mucho si se pueden duchar después de la vacuna”, contó a la presentadora.

″¿Perdona? Bueno claro, es que la gente tiene dudas. Como le han puesto un pinchazo, claro...”, añadió después Quintana.

No hay ningún organismo que diga que una persona no se puede duchar después de haberse vacunado.