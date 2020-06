La pregunta personal que ha dejado a Fernando Simón con esta cara

Fernando Simón ha comparecido como cada día ante los medios de comunicación para dar a conocer los datos de la crisis por el Coronavirus de este martes.

El doctor ha informado de que el Ministerio no ha notificado fallecidos en España por coronavirus por segundo día consecutivo, algo que ha levantado ampollas entre los periodistas.

Ya en la ronda de preguntas, los periodistas han querido saber si Simón sigue manteniendo la misma ilusión y las mismas fuerzas que tenía los primeros días de marzo.

“La misma fuerza no, se me van... Todavía tengo para aguantar pero la verdad es que empezamos todo el equipo, igual que todos los equipos de sanitarios del país estamos cansados. En algunos puntos han podido tener algún periodo de descanso. Los de salud pública han tenido muy poco reposo y no han tenido ese periodo de reposo que algunas otras áreas de la salud han podido tener”, ha señalado.

Simón ha asegurado que hay que empezar a considerar “el esfuerzo que están haciendo los servicios de salud pública”. “No yo personalmente, no aguantaré lo que tenga que aguantar, pero los equipos de salud pública están haciendo un esfuerzo enorme por mantener la información lo más actualizada y con la máxima calidad posible”, ha añadido.

A pesar de eso, Simón ha defendido que, en ocasiones, no llegan a tener la calidad deseada pero que aún así “están haciendo unos esfuerzos enormes por mantenerla y sobre todo por reaccionar de la forma más rápida ante cualquier brote”.