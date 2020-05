La pregunta que ha dejado a Fernando Simón sin palabras: su cara lo dice todo

“No, no, si lo he entendido, lo que pasa es que me he quedado sorprendido. Yo no sé mucho de leyes, pero creo que eso puede incluso ilegal, y si no lo es, desde luego no me parece muy buena idea”, ha respondido tajante el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ante una de las perguntas formuladas en la rueda de prensa diaria desde Moncloa.

En concreto, la cuestión planteada por Antena 3 hacía referencia a la inclusión de los resultados de covid-19 en los currículos.