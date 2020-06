La prematura muerte de la filosofía

No es la primera vez que alguien trata de matarla. Desde su sistematización, hace más de dos mil quinientos años, ha sucedido esto. El último intento ocurrió el 7 de septiembre del 2010, cuando Hawking y Mlodinow proclamaron la muerte de la filosofía en El gran diseño. Pero esa afirmación, además de miope y necrofílica, es inconsistente porque la filosofía no ha muerto. En este tiempo se ha mostrado más viva que nunca. La participación de los filósofos en el debate público ha sido incesante y beneficiosa, pero también confusa y dubitativa en algunos casos.

Aunque la pandemia ha sido beneficiosa para la reflexión filosófica, somos conscientes de que la filosofía atraviesa por una profunda crisis y que se encuentra en peligro de extinción académica por su aparente inutilidad. Esta visión ha sido reforzada por la reducción simplista no solo de políticos alérgicos a las humanidades, sino también de un grupo de académicos que, irónicamente, vienen de las ciencias naturales como Weinberg, Krauss y Gell-Mann. Como si la filosofía no tuviera nada que ver ni con ellos ni con sus respectivos campos. Sin embargo, todo esto nos lleva a preguntarnos: si la filosofía se encuentra enferma, ¿cómo podemos revitalizarla?

Para conseguir el antídoto debemos saber cuáles son los males que padece la filosofía actual y esa no solo es una tarea compleja, sino que además tiene una amplia trayectoria que iremos discutiendo paulatinamente. Lo que podemos anticipar es que la filosofía no necesita apologetas ni mártires, pero sí de un trabajo conjunto y sistemático. Uno de esos males es la anemia interdisciplinaria. Hay filósofos que no son interdisciplinarios ni les interesa mezclarse con otras disciplinas, descubrir nuevos métodos o enfrascarse en un diálogo más activo con la biología, la física, la astronomía, etc. Tampoco les interesa relacionarse con las ciencias sociales, que le son más cercanas, por ejemplo, con la sociología o la ciencia política.