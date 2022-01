La 'presencia' de J.K. Rowling en el reencuentro de Harry Potter vuelve a sembrar la discordia

La escritora y creadora de la exitosa saga literaria se colocó en el ojo del huracán en junio de 2020, cuando vertió una serie de comentarios tránsfobos en su cuenta de Twitter, que miles de seguidores condenaron. “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia un mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad de las mujeres de forma global se elimina. Conozco y quiero a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la habilidad de muchas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odio”, trató de defenderse entonces, echando más leña al fuego.