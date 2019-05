La presentación a Díaz Ayuso en el debate de Prisa tras borrarse a última hora

Tampoco ha desperdiciado la ocasión para soltar una pullita a Díaz Ayuso por su ausencia el candidato de MásMadrid, Íñigo Errejón, quien ha calificado con ironía de “casualidad” que Díaz Ayuso se haya escondido: “Es una perfecta metáfora de lo que ha sido el Gobierno del PP en estos años”, ha opinado.

El viernes, cuando se conoció la ausencia de Díaz Ayuso al debate de Prisa, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, manifestó que respetaba la decisión de su rival del PP pero que no creía que fuese “la mejor actitud”.

“Yo respeto su decisión pero no comparto en absoluto que esta sea la mejor actitud cuando una sociedad tan amplia como la de Madrid, con más de siete millones de habitantes, lo que quiere es ver quiénes somos, qué décimos, cómo nos comportamos también cuando hay otros que disienten de nosotros o cuando se dirigen a nosotros diciendo que no ven como nosotros las cosas”, manifestó.

“Si nos retiramos, respetado queda, me parece un error y me parece que no es lo mejor que le puede pasar a un debate”, agregó Gabilondo, quien afirmó que sentía la ausencia de Ayuso, como sentía que en el debate de Telemadrid no estuviesen presentes todas las fuerzas que se presentan, en referencia al candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón.

A su juicio, el debate de El País y la Ser es “un espacio público que merece la presencia de todos”, al tiempo que ha señalado que el hecho de no aprovechar una “oportunidad de estar todos juntos y de confrontar ideas” no quiere calificarlo pero no le gusta.