La primera, en la frente

El efecto óptico, y sobre todo el acústico, es mucho más intenso porque ahora son tres y no solo un partido los que comparten espacio ideológico y porque entre ellos compiten a ver quién la dice más gorda, quién es más firme ante el independentismo, quién utiliza más a una ETA que ya no existe para embarrar el campo de juego o quién atiza más duro al Gobierno.

El mandato legislativo se ha estrenado con un batalla entre partidos, pero también entre poderes del Estado a cuenta de quién debía suspender como diputados a los líderes del procés que se encuentran en prisión preventiva. Supremo y Congreso han tratado de pasarse la pelota. Al final fue la Mesa de la Cámara Baja, en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no de su Reglamento, quien se comió el sapo , pero después del desgaste innecesario de una Batet que pretendía, de un lado, dilatar la decisión para que no interfiriera en el resultado de las elecciones del próximo domingo y, de otro, evitar que el legislativo sea en el futuro objeto de un recurso ante Estrasburgo.

El caso es que no ha arrancado la Legislatura y ya el día de la constitución de las Cortes Generales en un “tenemos que hablar” vieron el prólogo de una lluvia de indultos, una “humillación” a los españoles . No había entrado aún en su nuevo despacho Meritxell Batet y la presidenta del Congreso ya tenía sobre su mesa un amago de reprobación, una querella por prevaricación y una retahíla de descalificaciones. Porque, claro, siempre fue una peligrosa “filoindependentista” que ahora hace las veces de “abogada defensora” de Junqueras, Rull, Turull y Sánchez.



Fue el Supremo quien movió ficha primero con los diputados presos en un asunto de compleja compresión. Pueden ser elegidos en unas elecciones pero no ejercer sus funciones parlamentarias, según una legislación sin duda contradictoria. Pero el Tribunal no se atrevió a tomar la decisión final ante el riesgo de ser acusado de alterar una mayoría determinada por las urnas con las connotaciones que ello tiene. Ahora, serán los letrados de la Cámara quienes determinen, en otro informe, el alcance de la suspensión mientras dure la prisión preventiva. Y esta segunda parte tampoco es baladí porque marcará el cómputo de la mayoría absoluta. Si los diputados no dejan el acta, la mayoría disminuirá y Pedro Sánchez no necesitará el apoyo de los independentistas para ser investido.

Ha sido la primera gran bronca de la Legislatura. Y, aunque hay quien dice que todo forma parte de la liturgia electoral para arañar los últimos votos antes de este domingo y que después habrá que desinflamar, no parece que el PP y Cs vayan a virar el rumbo. Pase lo que pase el 26-M, a la izquierda le espera un mandato de acoso y derribo. Da igual que Casado sobreviva o no a una nueva debacle de los suyos. Da igual si Rivera “sorpassa” o no al PP en las principales ciudades. La batalla por el liderazgo de la derecha seguirá abierta. Y el uso partidista de las instituciones y de los asuntos de Estado siempre formó parte de su estrategia cuando no gobernaron.