La figura de cera de Cristina Pedroche, la popular colaboradora de Zapeando (laSexta), ya ha visto la luz. Este jueves, el madrileño Museo de Cera cómo es la escultura que la televisiva va a tener junto a otros famosos de distintas áreas como el rey Felipe VI, la princesa Leonor, Rafa Nadal, Antonio Banderos y otros más de 450 personajes.

En su cuenta de Instagram y tras asegurar que no iba a decir nada para que cada uno sacara sus propias conclusiones, Pedroche se ha lanzado a valorar la figura.

“De perfil sí que se me parece un montonazo y me han puesto un pecho increíble. Me encanta, es superreal todo, hasta los zapatos de vidrio reciclado que usé el año pasado”, ha comentado. Pedroche luce el vestido de dos piezas que se puso para las campanadas del 2018, que retransmitió junto a Alberto Chicote en Antena 3.

En otro storie, la colaboradora ha mostrado el sitio en el que se le colocará la figura y los famosos que le van a acompañar: “Yo estaré entre Beyonce, Selena Gómez, Taylor Swift o Lola Flores”.

″¡Qué sueño!”, ha resumido.

De momento y hasta el próximo día 15 de diciembre, tal y como ella misma ha informado, no se podrá ver en el Museo de Cero, ya que se la han llevado a la exposición del Cuerpo Inventado.