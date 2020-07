“Eso de que yo he filtrado la lista de los ganadores es totalmente falso, es un bulo. Creo que es un fotomontaje, no sé cómo lo han hecho”, ha contado la andaluza, que ha reconocido que “si hubiera querido joderlos”, lo hubiera hecho cuando salió del concurso.

“Entonces quedaba un montón de tiempo para que acabara el programa, pero a dos semanas de la final, ¿para qué voy a desvelar eso?”, ha añadido Saray, que ha señalado que no es “tan tonta de filtrar esa información para que caiga una multa de 100.000 euros”.

Saray ha reiterado que si se le hubiera “ido la pinza” lo hubiera hecho en el momento en el que estuvo superenfadada y no a dos semanas de que termine la final.

Además, también ha arremetido contra Shine Iberia, la productora del formato: “Se han reunido todos en el restaurante MasterChef y a mí me han vetado”. Saray ha afirmado que en la final han eliminado sus intervenciones y que la quieren “tener metida en un cajoncito”.

“Quieren seguir siendo mis representantes. No quieren romper el contrato conmigo para que yo no trabaje, sin embargo, conmigo no cuentan para nada ni me buscan trabajo. Quieren que me desvincule de su marca, que me quite el Instagram”, ha sentenciado.