Este sábado, el director del espacio de la cadena pública, Luis Guilera, ya se quiso despedir públicamente de López : “Ha sido un lujo trabajar estos meses con Mónica López. El reto que tenía era inmenso y lo ha superado con nota. Y lo digo porque he estado a su lado estos meses, cada día, muchas horas. Petons, Mònica”.

“Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de La hora de la 1. Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro. Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás”, ha escrito la meteoróloga.

Mónica López no ha estado ni un año al frente del matinal, ya que comenzó su andadura en las mañanas de La 1 el pasado mes de septiembre del 2020. Este no es el único cambio que va afrontar TVE de cara a la próxima temporada. Hace unas semanas, ya se anunció que no iba a seguir Jesús Cintora en Las cosas claras.