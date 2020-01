La primera vez que Blas Cantó actuó en TVE no se llamaba así

Aprovechando la ocasión, RTVE ha recuperado un vídeo de su archivo histórico del debut de Cantó en TVE, una actuación del 29 de julio de 2003, cuando solo tenía 11 años. Lo gracioso del nombre no es escucharle cantar, sino que su nombre artístico en aquel momento no era Blas Cantó, sino que se llamaba Chiqui Cantó.

Chiqui le llamaba su abuela Joaquina, al ser el más pequeño de sus seis nietos y no confudirle con su padre, que también se llama Blas, según contó el periódico regional La Verdad .

El entonces niño cantó el tema Si tú no estás aquí de Rosana en la gala final de los premios Veo Veo Internacional 2003 de la Fundación Teresa Rabal , que se llevó a cabo en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. La 1 emitió esa gala en directo, tal y como recoge un artículo de El Periódico de Extremadura de ese día.

Blas Cantó ya intentó ir a Eurovisión

“No paro de cantar”, “soy muy hablador” o “de mayor me gustaría ser psicólogo o periodista” son algunas de las frases que dijo en el vídeo de presentación de aquel programa de talentos.

Blas Cantó defendió su candidatura con las canciones Cantaré y Sentir . Estos temas estaban supuestamente compuestos por él mismo y por Alejandro Abad, aunque años más tarde Cantó desveló que los niños no habían escrito nada.

Con 18 años, Cantó intentó representar a España en el festival de Eurovisión 2010. Presentó Hoy quisiera, una canción compuesta por Roel García y producida por Iván Vázquez, a la convocatoria abierta en la página web de TVE para participar en el programa Destino Oslo. No logró colocarse entre los finalistas.

Este grupo formado por cinco jóvenes cantantes quedó en segundo lugar con Volver. La ganadora fue Lucía Pérez con Que me quiten lo bailao. Tras su paso por este programa, Auryn sacó cuatro discos con gran éxito. La banda se disolvió en 2016.

Después de la disolución del grupo, Blas Cantó ganó la quinta edición del programa televisivo Tu cara me suena (Antena 3). Posteriormente, ha lanzado un disco en solitario llamado Complicado (2018), que se reeditó un año más tarde bajo el nombre de Complicados. De este disco salieron temas como Él no soy yo y No volveré.