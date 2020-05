La profunda reflexión de un médico de un hospital de Madrid tras más de dos meses de lucha contra el coronavirus

Vimos lo q había pasado en Wuhan y en Lombardía y no aprendimos. Vimos lo q estaba pasando en Torrejón y en Valdemoro y no aprendimos.

Reconozco que a mi me terminó de abrir los ojos aquel hilo de @donni__69 y aún asi creí que podríamos evitar tanto caos https://t.co/EUKG9njA8C