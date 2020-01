La protagonista de esta imagen corrige a 'First Dates' y desvela lo que pasó realmente después

Twitter Cita de First Dates.

First Dates es uno de los programas más vistos de la televisión en España. El show de citas que presenta Carlos Sobera en Cuatro ha logrado crear su propia comunidad y los encuentros entre pretendientes suelen dar mucho juego en redes sociales. Hasta el punto que los propios protagonistas de las citas entran al trapo.

Hace unos días, la cuenta oficial de Twitter de First Dates compartía la imagen de una cita entre Laura y Mario que tuvo lugar en la edición emitida el pasado 24 de enero.

″¡Nada más que hablar! ¡Marchando segunda cita!”, escribió entonces la cuenta oficial del programa adjuntando un emoticono con corazones en los ojos. Pero ese mismo día, Laura, protagonista de la cita, se apresuró a corregir show televisivo en Twitter.

“Hola, soy Laura. Nunca hubo esa segunda cita”, ha asegurado. Un tuit que tiene en pocos días más de 12.000 me gusta y más de 1.400 compartidos.

Pero Laura no se ha quedado ahí y ha querido explicar qué pasó después: “Quiero aclarar que todo fue verdad, lo único que, en la parte final, de que hubieron más citas, se basarían en el buen feeling que hubo y en nuestra respuesta final. Cosa que no tiene culpa el programa. Sé cómo va la tele y no va a ir uno a uno preguntado si fue bien o mal”.

En otro tuit, Laura responde a un tuitero que le preguntó “por qué”. “Pues una larga historia, pero el chico buscaba salir en la tele hacer la gracia y luego bombas de humo”, ha afirmado.