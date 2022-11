La protesta sanitaria comienza a dar (tímidos) frutos: “Agradecemos que nos llamen”

Tal y como ha señalado Ángela Hernández, la Comunidad de Madrid plantea ahora “negociar sobre las bases de un plan” en el que se empiece a hablar de “atención continuada y no de urgencias extrahospitalarias”, y se distinga claramente entre los centros de atención continuada, “con médico, enfermera y celador”, y los puntos que tendrían “continuación de cuidados de enfermería, con enfermera y celador”, para los que aún no existe un nombre.

“Estamos emplazados a presentar una contrapropuesta”

Con la dotación, AMYTS se refiere a la contratación (o no) de más médicos. Por las palabras de Hernández, se entiende que la Comunidad sigue enrocada en el mantra de que “no hay médicos”, cuando las organizaciones insisten en que se trata de una cuestión de oferta y demanda, de que la Administración tiene que mejorar las condiciones y, así, hacer más atractivos los puestos de trabajo (actualmente muchos sanitarios prefieren trabajar en otras comunidades o en el extranjero). “Si no se facilitan las condiciones para que haya médicos, no habrá. Ese es el punto de fricción”, zanja Hernández. “Ellos siguen diciendo que es ‘lo que hay’, nosotros decimos que así no puede ser”.