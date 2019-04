Este fin de semana La Resistencia, el programa de David Broncano en #0 de Movistar + volvió a estar en el centro de la polémica por el monólogo del humorista Iggy Rubin, retirado de la plataforma por sus chistes sobre Ortega Lara, víctima de ETA.

Este lunes, a su vuelta al programa, el presentador no ha pasado por alto las críticas que ha desatado esta medida y ha cargado, intentando aguantar la risa, contra todos los ofendiditos.

“Ha habido muchas movidas, no lo voy a resumir porque queremos hacer chistes. Hay gente que se ha enfadado por los chistes que hicimos, quien se ha enfadado porque no nos hemos leído la Constitución, gente que se ha enfadado porque no hemos defendido esos chistes, gente que se ha enfadado porque no hemos dado explicaciones, porque no las hemos dado bien...”, empieza diciendo.