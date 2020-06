La pulla de Jorge Javier a Oriana por asistir a la manifestación de Vox: "¿Sabes por qué te pasa eso?"

Este jueves se estrenaba el nuevo reality de Telecinco, La casa fuerte. Un nuevo reality por parejas en el que vuelven a verse los rostros conocidos de la cadena como Fani, Ferre, Cristian Suescun o Oriana Marzoli.

Esta última fue el primer objetivo de las pullitas de Jorge Javier Vázquez prácticamente en la presentación del programa. Mientras Marzoli hablaba, Vázquez la interrumpió para decirle que se comía la “i” al final de algunas.

Puedes ver el momento aquí.”

″¿Oriana por qué te comes las i latinas de los verbos? En vez de decir ‘voy’ dices ’vo”, le preguntó. “Es verdad, un amigo me ha dicho que hablo así últimament””, respondió la concursante que trató de justificarse diciendo que estaba viendo una serie de telenovelas colombianas. ”¿Pero sabes por qué te pasa eso? Porque vas a las manifestaciones esas a las que van a manifestarse con coches”, le lanzó Vázquez en referencia a las movilizaciones convocadas por Vox el pasado 23 de mayo y a las que Marzoli asistió.

La concursante se tomó a broma el comentario mientras el resto de compañeros, sobre todo Leticia Sabater, celebraban el comentario de Vázquez. “Ay bueno no vamos a hablar del tema por favor. Aquí cada uno con sus ideales, no pasa nada”, trató de zanjar ella, pero a Vázquez le quedaba una pullita más: “Oriana, yo a esas manifestaciones no ’Vo”.

Esta no es la primera vez que Marzoli da explicaciones sobre su asistencia a la concentración del partido ultraderechista. Tras participar en la concentración y recibir numerosas críticas —especialmente por haberse saltado días antes el confinamiento— subió un vídeo en el que justificaba su asistencia en la “libertad de expresión”.

“Bueno yo es que alucino con la oleada de críticas que he recibido, incluso amenazas, por haber asistido a una manifestación por la mala gestión del Gobierno. Ese que dicen que es democrático, pero que me hace sentir megacoaccionada y sin ningún tipo de libertad de expresión”, dijo entonces.