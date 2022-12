La queja de Ibai por lo ocurrido en plena entrevista con Luis Enrique: "Un día más el tontito"

Sobre esto se ha pronunciado en la plataforma el propio creador de contenido que ha criticado la doble vara medir que se emplea en estos casos porque una cadena sí puede usar su contenido pero él no puede poner nada en su canal de otro medio porque lo denuncian al momento.

“Los medios de comunicación, como siempre, pillando mi directo, poniéndolo, o utilizando absolutamente todos mis clips sin pedir permiso. Un día más el tontito siendo pisado. Luego tú pones un resumen del mundial y te viene a casa el FBI, que lo entiendo por otra parte, tienen derecho y no lo puedes hacer, fenomenal, pero claro luego no hagamos lo mismo”, ha afirmado en directo Ibai.

También se ha quejado que cuando un medio denuncia por derechos de autor no se limitan a quitarte ese contenido sino que directamente te cierran el canal: ”¿Estamos locos? Te cierran el canal. Ellos tienen la potestad de venir y darte por culo y te quitan todo lo que tienes. Y luego tú, ellos utilizan todas tus cosas, no puedes decir nada, no te vas a meter en líos de decirle nada. Es impresionante. A ti te cierran el canal”.