La 'rajada' de Ángel Garrido contra Pablo Casado en 'El Programa de AR'

Garrido se ha referido a este momento y ha lanzado este duro ataque al líder del PP. “Yo saludo a todos mis compañeros, saludé a todos los que me encontré. Si Pablo Casado no me vio, pues estupendo. Si no me quiso saludar, pues simplemente es un rasgo de mala educación y de inmadurez”, ha asegurado.

El expresidente madrileño ha afirmado que no le duele que le llamen tránsfuga pero reconoce que no lo entiende. Y acusa a Casado de intentar “echar la culpa de su desastre a todo el mundo”. “Intenta meterse con Ciudadanos, con Vox y con todo aquello que hasta ahora defendía”, ha asegurado.

Garrido cree que “el mayor caso de transfuguismo es el de Pablo Casado, que cogió el PP, un partido de centro con grandes expectativas de mejorar, y lo convirtió en el Vox azul”. “Sólo ha querido que hubiera dos Vox, el verde y el azul. Ese sí que es un auténtico caso de transfuguismo”, ha agregado.

El exdirigente popular ha criticado a Casado por no reflexionar sobre los malos resultados del PP. “En el momento en que haga una reflexión y se dé cuenta de que el culpable de lo que está pasando es él y nadie más, seguramente será el momento en el que el PP pueda remontar”.

Garrido ha asegurado que su intención no fue hacer “daño” al PP y ha ironizado sobre las críticas recibidas por su expartido político: “Yo no sé si he hecho daño al partido, pero si yo no soy nadie, mucho daño no he podido hacerle”.

