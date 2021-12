La rapera Sara Socas no se puede contener y reacciona así a lo que ha visto en Antena 3

Sara Socas es una de las mejores raperas y freestylers de España y ha mostrado su rechazo a un momento que se vivió hace unos días en Antena 3 Noticias.

En la escena, que se ha vuelto viral en redes sociales, se puede ver a Roberto Brasero haciendo un rap para hablar de si es probable otra borrasca como Filomena en España.

Con una base a ritmo de rap, el hombre del tiempo de Atresmedia ha explicado la situación a golpe de rima: “¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena. Yo te lo voy a contar. Escucha. Si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa así no se puede predecir. No lo podemos saber con la meteorología, bastante con el día a día”.

Un momento que ha llegado hasta la cuenta de Twitter de Sara Socas, un referente en el mundo del rap y de estilo libre en España, que ha sido tajante: ”¿La obsesión de los mass media con utilizar el rap constantemente como meme? ¿A que no ponen a nadie a hacer una bulería, una balada o un tema de pop de cualquier asunto? Basta ya por favor”.

Un tuit que ha logrado un importante éxito en Twitter con más de 4.300 ‘me gusta’ en pocas horas.