La razonada respuesta de Fernando Simón a críticas como la de Pablo Motos

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha sido preguntado este miércoles en rueda de prensa precisamente por la obligatoriedad o no de las mascarillas . Y se ha tomado varios minutos para explicar por qué el Gobierno no obliga, al menos de momento, a utilizar ese material a la población en general.

Eso molestó a Pablo Motos, que en El Hormiguero de Antena 3 cargó contra el jefe del Ejecutivo una vez más. El presentador, cuyas palabras le han hecho trending topic, afirmó que si Sánchez no obliga a usar las mascarillas es porque “el orgullo le impide decir que han vuelto a meter la pata”, ya que en marzo el Gobierno aseguró que no eran necesarias para la población en general. “Habrá un momento en que se caerá del guindo y será obligatoria”, garantizó Motos.

Pese a que ha reconocido que el uso de mascarillas “puede reducir mucho la transmisión de la enfermedad”, Simón ha optado por posicionarse en contra de su uso obligatorio a nivel general, aunque ha admitido que “el debate no está cerrado”.

“No todo el mundo puede usarla, como personas con problemas respiratorios, otras sufren crisis de ansiedad cuando las utilizan, hay otros profesionales que por su nivel de alta actividad física pueden no tener la opción, con los niños no es fácil que las usen correctamente... Con lo cual, una norma con todas estas excepciones, que en muchos casos son difíciles de probar, es complicada”, ha reflexionado.

En cualquier caso, ha puntualizado que el Ministerio ha dado una “recomendación fuerte” del uso de mascarillas. “Es muy deseable que la gente la lleve. Pero hacerla obligatoria no es fácil. Hay situaciones en las que utilizar una mascarilla ni aporta ni quita nada, como cuando se está paseando solo por la calle y no hay nadie en 200 metros. Pero adquirir el hábito de utilizarla y entenderla como una medida de que no estamos en una situación normal es importante. La mascarilla puede ayudar a que esto se recuerde mientras sea necesario”, ha apuntado.