La razonada respuesta de Fernando Simón a quienes creen que debería pedir perdón

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha respondido a quienes creen que debería pedir perdón, a raíz de las declaraciones del exminstro socialista Miguel Sebastián.

En una entrevista concedida a El País, Sebastián aseguró este fin de semana que el experto “debería pedir perdón” por la gestión del coronavirus “como elemento visible de todo ese grupo” de personas que, a su juicio, “se equivocó”.

Este lunes, preguntado sobre esas declaraciones, Simón ha asegurado que no ha leído esa entrevista, por lo que no iba a comentar nada. Sin embargo, sí se ha referido a todos aquellos que creen que debería pedir perdón.

“En ciencia estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y rectificando. Es una característica básica de cualquier proceso científico. La rectificación es constante. Con eso queda todo dicho”, ha explicado.

Simón ha admitido que hay cosas de las que ha aprendido mucho. “En otra situación similar, no sé si actuaríamos igual, pero valoramos opciones que implican no actuar de la misma manera”, ha señalado.

El experto ha subrayado que, en cualquier caso, se ha actuado siempre de la forma “más informada posible” y “consultando a todos los expertos”.

“Tomar las decisiones que se han tomado es muy complicado, son de mucha impacto con muchos efecto colaterales. Es un ejercicio muy duro y yo no he tomado las decisiones, he informado,y aconsejado y he sentido ese peso sobre mis espaldas. No quiero imaginar lo que han sentido quien las ha tomado”, ha finalizado.