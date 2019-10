La reacción de Arrimadas al enterarse de que Ana Rosa había contado que está embarazada

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha confirmado que está embarazada, como había adelantado horas antes Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco.

La política ha asegurado que está muy feliz, que es muy pronto y que no lo quería decir todavía. “Me ha costado mucho”, ha reconocido.

Horas antes, Ana Rosa Quintana había anunciado: “Voy a dar una buena noticia”.

“Lo siento mucho. Yo sé que a lo mejor me adelanto un poco pero es que tengo la noticia, me la han dado y no puedo ocultársela a mis espectadores”, continuó diciendo la reina de la mañana.