La reacción de Ayuso tras el caso de Malasaña: aunque lo dudes, sí es su cuenta oficial

En sus declaraciones, Jorge Javier aseguraba: “Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás en aquel momento sentí miedo. Nunca. Para mí fue llegar a una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos”.

“Os quiero confesar algo y lo digo de todo corazón: creo que ese Madrid ya no existe. Creo que si ya no existe ese Madrid entiendo que también en muchísimos puntos de España esa sensación de libertad de está perdiendo. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad. Por primera vez en mi vida no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios, a la hora que yo quiera ir”, añadía.

El presentador lamentaba, además, de que “esto va a ir a más” porque “hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio, demasiado tolerantes”.