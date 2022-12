La reacción de Carmen Calvo tras abstenerse en la Ley Trans: "Asumo las consecuencias de mis actos, siempre"

Porque la exvicepresidenta y nombre fuerte del PSOE, Carmen Calvo, se ha negado a apoyar el texto, en línea con lo que venía manifestando desde hace tiempo . En una decisión que ha dado mucho que hablar, ha optado por abstenerse y no se ha levantado en el momento de la aprobación.

Calvo se ha saltado, así, la disciplina de voto marcada en las filas socialistas, algo que podría conllevarle consecuencias. La ex número dos del Gobierno ha asegurado que “asumo las consecuencias”, como recoge la Cadena SER.

“Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el ‘no’ de las rechas, qye no están nunca para proteger a estos colectivos”, ha afirmado, marcando distancias con PP y Vox, entre otras fuerzas conservadoras.