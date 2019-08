La reacción de Cristina Pardo al recordar esta respuesta de Aguirre en 2015 sobre la corrupción en el PP

Cristina Pardo, presentadora del programa Liarla Pardo de LaSexta, ha recordado una entrevista a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre que le realizó en agosto de 2015, mientras sustituía en verano a Antonio García Ferreras al frente de Al Rojo Vivo.

Lo ha hecho en su cuenta de Twitter, citando un tuit de Maldita Hemeroteca que rescata dicho momento.

Pardo preguntó a Aguirre, entonces todavía líder del PP madrileño, sobre la posible financiación irregular de su formación a la que ya apuntaba el juez Velasco, instructor de la causa sobre la trama Púnica.

″¿Usted está en condiciones de decir que no la hay o no lo sabe?”, preguntó Pardo.

“Por supuesto que no la hay”, contestó, muy seria, Aguirre. “Financiación ilegal al partido, le puedo asegurar que no”, añadió.

″¿Seguro? O sea, luego no me dirá dentro de unos años que usted no lo sabía”, insistió la periodista.

“Se lo puedo asegurar que no”, contestó Aguirre.