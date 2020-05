La airada reacción de Díaz Ayuso tras lo ocurrido: un tuit que está dando muchísimo que hablar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su indignación en Twitter después de que el Gobierno anunciase que la capital de España no pasa a la fase 1.

La Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y algunas áreas sanitarias de Castilla y León son las únicas zonas de España que siguen en fase 0.

“El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica. No somos la región que más % de contagio tiene. Estamos preparados. Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos. Madrid ha cumplido”, ha afirmado en Twitter Díaz Ayuso.

