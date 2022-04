La reacción de Feijóo ante un comentario de Barceló: "¿Pero qué me dice usted? Será una broma"

“El objetivo que tiene el PP es conseguir la reagrupación del centro derecha en España, este es nuestro objetivo junto a ganar las elecciones. No es hacer un partido bisagra para ver si con los independentistas, el regionalista, el nacionalista y el provincialista podemos desgobernar nuestro país y ofrecer inestabilidad política y económica. Ese no es nuestro objetivo”, ha afirmado.

La reacción de Feijóo ha sido muy sorprendente: ”¿Pero qué me dice usted? Entiendo que eso es una broma. Que el PSOE nos diga que hay que romper con Vox y el PSOE gobernando con Bildu en Navarra, con Podemos en el Gobierno de España y con los apoyos de Bildu y ERC para sacar presupuestos y leyes... El manual de coaliciones del PSOE es justamente el manual de lo que no se puede utilizar”.

Feijóo ha reconocido que no le gustaron esas palabras: “No, las cosas que oigo en el Congreso de los Diputados muchas veces no me gustan. Eso me parece más grave cuando lo hace el partido del Gobierno, sus ministros o portavoces. Eso tiene un plus de irresponsabilidad”.