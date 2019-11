La reacción de los cinco candidatos tras el debate electoral: todos "contentos" y "satisfechos"

EFE Los candidatos a la presidencia del Gobierno de Unidas Podemos Pablo Iglesias (c), del PP Pablo Casado (2d), y de Ciudadanos Albert Rivera (i), saludan a los periodistas Ana Blanco y Vicente Vallés

El candidato ha asegurado que había abordado los temas de manera “honesta” y “respetuosa” si bien, ha reconocido, que el debate no ha estado exento de “fricción”.

No obstante, Sánchez ha lamentado que en la propuesta de gobierno de la lista más votada no haya encontrado eco en la oposición.

En declaraciones tras el debate televisivo, ha reprochado que Sánchez “no ha aclarado” esta cuestión, sobre la que le ha preguntado en varias ocasiones, y ha advertido de que si no cierra la puerta a estos posibles pactos “no está a la altura de lo que se espera de un presidente del Gobierno”.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado , ha salido del debate electoral a cinco “satisfecho” por su intervención, pero también “con preocupación” por no saber si Sánchez “volverá a pactar” con los independentistas catalanes después del 10-N.

Rivera: “Contento y satisfecho”

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado a Sánchez que no haya confrontado ideas y propuestas en este debate: “Prácticamente no hemos podido debatir, ha venido básicamente a hablar, pero no a debatir. Lo han visto todos los españoles”.

Rivera ha salido “contento y satisfecho” de su papel en el debate organizado por la Academia de la Televisión, ha dicho, pero lo que no ha querido es sacar conclusiones de quién ha podido ganarlo al entender que es algo que corresponde decir a los ciudadanos.

Quedan millones de indecisos -20,3 por ciento de los votantes, de acuerdo con el CIS-, ha recordado el candidato naranja, para quien este tipo de iniciativas “son instrumentos democráticos” que España tiene que consolidar y celebrar cuantos más, mejor.

Según Rivera, él ha sido el único candidato que ha dejado clara su estrategia política tras las elecciones: si puede formar gobierno lo hará en un mes, pero si los votantes le sitúan en la oposición facilitará el desbloqueo de la legislatura.