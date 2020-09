La reacción de los madrileños que serán confinados: “Les falta ponernos la pulsera como a los judíos”

Asegura, además, que el barrio “está muy abandonado desde hace muchos años”, y se pregunta: ”¿Si somos un foco tan importante, por qué ahora mismo no están aquí los camiones desinfectando las calles? ¿Por qué no hay urinarios para la gente que deambula porque no tiene otro sitio donde estar?”.

“Este barrio va a seguir igual”

Mercedes, dependienta de una heladería en la avenida de la Albufera, prevé que “este barrio va a seguir igual”, porque la gente “tiene que salir a la calle” y no espera que haya “un policía detrás de cada abuelo”.

Ella cree que “tiene que haber medidas para todo Madrid” y que “el cierre que han hecho no es justo”, porque afecta “a unos barrios que no están atendidos igual que otros” y cuyos ambulatorios y hospitales están “colapsados”.

Entre tanta indignación también hay quien se resigna a la situación, como Víctor José, quien considera que “hay que tratar de hacer algo para frenar el virus”, o Diego, que opina que “si el barrio que sea tiene más índice de contagios pues hay que pararlo, sea Serrano o La Moraleja o lo que fuera”.

Más allá de la capital

El Centro de Salud Sánchez Morate, sobre el que se dibuja una de las áreas sanitarias de Getafe que será aislada este lunes, cierra por las tardes desde hace meses y es muy difícil contactar con él por teléfono, según cuentan a Efe algunos vecinos del barrio.

“¿Qué van a poner, al ejército para que la gente no salga?”, se pregunta, denunciando que “el Metro y el tren van hasta arriba”, y que “tardan un montón de tiempo en hacerte la PCR” y darte los resultados.