La reacción de Macarena Olona cuando le recuerdan las comentadas palabras de Abascal sobre ella

Macarena Olona anunció hace una semana que había superado la enfermedad que le había apartado de la política y dejó caer que estaba interesada en volver a Vox. Así se lo iba a transmitir al presidente de la formación, Santiago Abascal, en una reunión que aún no tiene fecha .

Tras las elecciones andaluzas , donde Olona consiguió como candidata a la Junta mejorar los resultados de 2019 pero no impidió la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, la dirigente explicaba que debía abandonar su escaño en el Parlamento de Andalucía y dejaba la política por una enfermedad. Un mes después, anunciaba súbitamente su recuperación ya que “los peores diagnósticos posibles que se valoraban han sido descartados por completo”.

″¿Santi está negando mi enfermedad?”

La enfermedad de Olona ha levantado suspicacias entre sus exmiembros de partido. Abascal ha reiterado en varias ocasiones que se alegraba de su “pronta recuperación”. ¿Con tono irónico? Olona, en COPE , no creía que Abascal estuviera intentando hacer bromas con su enfermedad ya que considera que es una persona que la quiere mucho.

Sin embargo, este jueves en una entrevista en ABC , Olona se llega a preguntar si “Santi” ha negado su enfermedad. “Me gustaría que lo dijese abiertamente, si es así. Desde luego es una de las cuestiones que le voy a preguntar en esa reunión, porque no lo entendería. Mi salida se produjo de la mano”, admite.

En la misma entrevista, Olona revela que no espera de Abascal otro escenario que no sea el de volver a “caminar juntos” porque “no hay razones para no seguir de la mano”, aunque también expresa que desde que solicitó dicho encuentro se activó su “linchamiento”: la “máquina de triturar carne”.