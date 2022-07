La reacción de María del Monte ante esta pregunta de Boris Izaguirre sobre Isabel Pantoja

“Eso pregúntaselo a ella, yo hablo del mío. Yo hablé desde el corazón, no lo tenía preparado y me dejé llevar. Visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo, había que dar pasos para que esto siga funcionando y que no vaya hacia atrás en ningún momento”, ha respondido Del Monte.

“No, no hemos coincidido, con dos semanas de diferencia, no ha sido del mismo día”, ha respondido Del Monte.

“Yo di el mío, yo pronuncié el pregón que me ofrecieron, vi una oportunidad maravillosa para estar ahí y yo no le he dado mayor importancia a nada de lo que he dicho. Si queremos normalidad, vamos a empezar por dársela nosotros mismos”, ha contestado Del Monte.