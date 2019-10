La reacción de Pablo Iglesias en 'El Hormiguero' tras lo que ha visto en pantalla: "Se la quiero devolver"

Pablo Iglesias es el último político que va a visitar El Hormiguero. El líder de Unidas Podemos cerrará la ronda que empezó hace dos semanas Santiago Abascal, líder de Vox, en el programa de Pablo Motos.

El presentador ha empezado dando las gracias al líder de Unidas Podemos por acudir a su programa justo la noche en la que empieza la campaña electoral.

Eso sí, no se ha librado de de ver vídeos que pueden no ser de su agrado. Motos le ha enseñado unas imágenes antiguas en las que se ve a Pedro Sánchez haciendo un juego en El Hormiguero.

En ese juego, Sánchez afirmó que no le dejaría las llaves de su casa a Pablo Iglesias. Y ahora, el líder de Unidas Podemos ha respondido.

“Tiene tela porque los que le dimos las llaves de la Moncloa fuimos nosotros. Sin nosotros, Pedro Sánchez no tendría las llaves de Moncloa. Me han dicho que si acabamos pronto la entrevista tú me sacas una cosa de ‘a quién darías las llaves tú’”, ha dicho en tono de humor Iglesias.

“Ni lo sueñes, te pongas como te pongas”, ha respondido el presentador.

“Yo se la quiero devolver”, ha añadido Iglesias.

En ese momento, Motos ha contado que la entrevista con Santiago Abascal, líder de Vox, fue tan tensa que ha tenido que hacerle a todos la misma entrevista para no ser criticado en redes.