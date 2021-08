La reacción de Pau Gasol al gesto de la abuela de Alberto Ginés no tiene pérdida

- via Getty Images

De hecho, tras salir a la luz su cuenta no profesional de Twitter, cada mensaje que escribe se hace viral. Me gustan los sábados , se llama el usuario, con más de 160.000 seguidores.

El escalador Alberto Ginés es uno de los personajes del momento. No es para menos después del merecido oro conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio . El joven extremeño de 18 años también es muy activo en redes sociales.

Pero la historia no acaba ahí. Dos días después, este jueves, el deportista Pau Gasol, recientemente retirado del baloncesto, recuperaba el tuit de Ginés y contestaba con una frase que en sólo 40 minutos ha obtenido más de 2.000 likes. “No me extraña que esté orgullosa con todo lo que has conseguido, Alberto! Bonito tattoo!”