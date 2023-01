La reacción de Sémper al escuchar lo que Madina dice de él es digna de verse

Sémper no ha podido aguantar la risa al escuchar las palabras, en tono de broma, que le dedicaba el socialista, que ha admitido que el nombramiento del ‘popular’ le ha resultado “sorprendente e “inesperado”.

“Algo que se se llenó de palabras como ‘soy un jubilado de la política’, ‘se está mejor en el sector privado’. Esa frase me gustaba, básicamente porque era mía y me la copió, la de somos como los jubilados diciéndole a los chavales que han puesto mal un ladrillo. Esa era mía, la usaba, pero era mía”, ha afirmado provocando la carcajada de Sémper.

“Y ahora me siento mal porque no me lo esperaba. Y solo puedo decir una cosa: la culpa es del PP”, ha dicho Madina, al que Carlos Alsina le ha preguntado si es verdad que Feijóo también le ha intentado fichar a él.