"Una jodida vergüenza": la reacción de un diputado de Podemos tras la intervención de Robles en el Senado

El CNI filtrando a El País que usó Pegasus para espiar por motivos políticos pero que lo hizo con autorización judicial. Los jueces del Supremo filtrando a El Español que ellos no autorizaron eso. Y Margarita Robles toda chula en el Senado diciendo que aquí no pasa nada. pic.twitter.com/UDqAqqPtDD

Robles ha garantizado que el Gobierno y todos sus organismos públicos cumplen con la legalidad. “A lo mejor no todos pueden decir lo mismo”, ha retado al portavoz de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries.

“Se lo puedo decir más alto, más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad”, ha respondido Robles, que ha evitado entrar en “elucubraciones”. “Yo no acostumbro a opinar lo que dicen los medios de comunicación. No conozco el New Yorker, no sé qué fuentes utiliza, no opino sobre informes privados que no sé cuándo, quién realiza, ni por qué lo sacan ahora”, ha dicho sobre la investigación.